Héctor “Kanela” Muñoz lanzó una dura crítica por la nueva crisis de la U

El vocalista de Noche de Brujas y reconocido hincha de los azules, comentó la situación que se vive en los azules, que nuevamente lucharán por no perder la categoría.

El cantante nacional Héctor Muñoz, más conocido como “Kanela” en "Noche de Brujas", conversó con el programa Ciudadano ADN, donde se refirió a la nueva crisis futbolística que vive la Universidad de Chile y a las opciones que tiene la Selección Chilena para clasificar al Mundial de Catar 2022.

"Espero (ir a Qatar 2022). Está toda la gana. Creo que está demostrado que con todo el apoyo que se le da desde afuera, el equipo rinde. Tenemos jugadores que se destacan en todos los puestos y es importante darles buena onda”, señaló.

Más tarde, tuvo palabras para la crisis que vive la Universidad de Chile, equipo del cual es declarado hincha “ese es otro tema que me tiene preocupado. Llevamos años sufriendo… es parte del adn del chuncho“, sostuvo el cantante.

Es más, incluso se dio el tiempo de comentar los dichos de Mauricio Pinilla sobre la U “creo que tuvimos un veranito de San Juan, que no supimos aprovechar. Hay que hacer unos cambios radicales encuentro yo”, partió diciendo.

“Pero no soy tan extremo como el ‘Pini’ (Pinilla), porque ahí sí que dolería mucho. Eso sí, yo creo que hay que ponerse más serios y preocuparse de buscar un buen entrenador y preocuparse de hacer un semillero nuevo. Nuestros jugadores hoy día han demostrado que no sé si les pesará la camiseta o no querrán estar jugando en el club. Yo lo digo así, tajantemente”, cerró el artista.