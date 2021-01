El ex puntero de los azules no tuvo clemencia con el estratega venezolano.

"Dudamel es peor que Caputto. Caputto al menos conocía a los jugadores, había trabajado en la U, éste (Dudamel) no conoce a nadie, te voy a decir algo: Dudamel es igual de pinturita, le gusta la tele, la pinta y el verso que el Fantasma Figueroa, es el mismo estilo", comenzó diciendo.

Hoffens recordó que todo está mal desde un principio, porque el entrenador venezolano no tenía pergaminos importantes como para llegar a la U.

"Dudamel no ha sido ninguna solución, además qué tiene que hacer un técnico venezolano en Chile ¿Cuáles era los pergaminos para traerlo? ¿Cuál es el currículum?", se pregunta.

Respecto al futuro de la U, Héctor Hoffens ve todo muy complicado en el horizonte de los universitarios. "No hay solución, mira que ganaron un partido importante ante la U de Concepción, y 48 horas después llega dos veces ante O'Higgins, Dudamel no tiene capacidad, no motiva", cerró.