Héctor Hoffens lapidó a Dudamel: “No es técnico de fútbol, sino la mentira más grande”

El histórico ex jugador de Universidad de Chile, Héctor Hoffens, criticó duramente el trabajo de Rafael Dudamel en la banca azul.

El otrora delantero de Universidad de Chile, Héctor Hoffens, lanzó todos sus dardos contra el técnico venezolano, Rafael Dudamel. El llanero no ha tenido los mejores resultados en la banca universitaria, por lo que Hoffens aseguró que no parece entrenador, sino que “una mentira muy grande”.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex futbolista dejó en claro que el juego del “Romántico Viajero” no convence. "Es difícil saber a qué juega esta Universidad de Chile, no tiene ni un sistema claro. Este Dudamel no es técnico de fútbol, sino la mentira más grande", soltó.

"Es pura pinta, el verso y el buen diálogo. Le gusta mostrarse en la tele, anda con la mejor ropa. Si la U sigue con este técnico se va a ir directamente al descenso", complementó.

Para finalizar, el “Chico” indicó que "le ha quedado muy grande lo que es ser técnico de uno de los clubes más grandes de Chile. La U no juega a nada, cualquier otro entrenador que venga de cualquier lado es mejor. Dudamel es un payaso, no sabe donde va la micro".

"Qué me pueden decir de este técnico, duró dos semanas en Atlético Mineiro. Por algo los brasileños lo echaron", concluyó.