“Hay que ser enfermo de hueón”: Johnny Herrera sobre Sebastián Miranda

El ex golero disparó con todo contra la concesionaria presidida por Michael Clark por la elección de Sebastián Miranda como DT del primer equipo de Universidad de Chile, luego de la salida del uruguayo Diego López por malos resultados.

“Todos, cualquier persona que sepa de fútbol, sabe que la U necesita un tipo con experiencia, con recorrido en la U, que haya peleado cosas importantes. Ojalá Miranda la rompa, se merece respeto, pero está proyectando su carrera. De la forma en que llega y cómo lo ratifican por un partido, es preocupante e insólito. Los que no jueguen, ¿qué van a pensar? Da lo mismo, este hueón se va el lunes, con el otro me pongo las pilas”, manifestó el ídolo azul.

En ese sentido, el exgolero sostuvo que Miranda, en su condición de DT interino ratificado -por ahora- por un solo partido, puede tener inconvenientes: “El tipo que termina contrato se preocupa de él y su familia, después el resto. Ese jugador quiere jugar, si lo sacan, ahora le da lo mismo. A muchos les da lo mismo si la U desciende”, estableció.

Tras ello, el actual rostro de TNT Sports se lanzó contra Michael Clark y Manuel Mayo, presidente y gerente deportivo de Azul Azul, respectivamente. “Hay dos personas que bajaron el pulgar a Ronald Fuentes y una se fue con los tarros. Clark y Mayo, las cagadas principales son de ellos”, planteó.

Por lo dicho, Herrera sostuvo que “ratificaron a Miranda que seguía una semana y todo el directorio se fue en contra, porque el que estaba adentro era Ronald Fuentes. Y estos dos tipos, hicieron que Fuentes, el que tenía las capacidades, que conocía el club por dentro, no llegara. Tenía todas las aptitudes, él no le iba a hacer caso a los tres o cuatro (jugadores) que fueron a hablar con Clark y Mayo para que cambiaran el técnico. Iba a llegar, imponer su forma de juego y poner al que quisiera él. No tiene relación con ningún representante, como estos gallos”.

“Cuando se toma decisiones sin intereses propios, a un club le va bien. ¿Cecilia Pérez por qué opta por Miranda? Porque Manuel Mayo incidió, él lo eligió. Se supone que debe decidir el directorio completo. Perdón la expresión, pero hay que ser enfermo de hueón cuando tienes la experiencia de Jara, Caputto, Valencia, Romero, todos esos interinos, ¿cómo les fue? Cualquier tipo que haya estado en una cancha sabe que poco menos que no pescan a los interinos, más cuando hay tres o cuatro gallos (en el plantel) que deciden todo”, complementó.