¿Hay miedo institucional contra Colo Colo? Gonzalo Jara se confiesa

Desde 2001 que Universidad de Chile no le gana a Colo Colo en el Estadio Monumental, motivo por el que hace un tiempo Frank Kudelka, exDT azul, aseguró que tienen un miedo institucional con su archirrival. Ahora fue Gonzalo Jara el encargado de referirse a estos dichos que hasta el día de hoy afectan a la U.

"No coincido. No tengo la clave para decir que la U tiene que jugar de tal manera, porque lo ha salido a buscar de todas las maneras en el Monumental, con mejor equipo, viniendo de mejores resultados, y así no lo ha podido ganar", dijo el Bicampeón de América con La Roja en diálogo con TNT Sports.

Es importante destacar que Gonzalo Jara defendió las camisetas de la U y Colo Colo durante su carrera. El destacado defensa central fue campeón en cuatro oportunidades con la camiseta alba, mientras que con los azules levantó un título en 2017, siendo este hasta el día de hoy el último trofeo ganado por los universitarios.

Gonzalo Jara defendió las camisetas de Colo Colo y la U.

La frase de Kudelka entre Colo Colo y la U

Toda esta polémica nace debido a los dichos de Kudelka, quien señaló que "creo que es un miedo institucional. Llegué acá y decían "hace 20 años no ganamos" en vez de decir "este año vamos a gana". Ese mensaje llega a los jugadores y entran con ese miedo de tantos años", fue lo que señaló el exentrenador de la U que tampoco pudo derrotar a Colo Colo.

