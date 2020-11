Hasta las lágrimas: El emocionante mensaje de Suazo tras anotar el gol 100

El delantero de La Serena marcó su gol 101 en competencias criollas.

En conversación tras partido en el CDF, donde Borghi, que dirigió a Suazo en Colo Colo, le preguntó por la histórica cifra en goles y su regreso al fútbol profesional, el delantero dijo que “para mí primero la confianza que depositaron en mí, eso me llevo primero a prepararme bien, cambiar algunos hábitos que tenía“.

En ese momento lo invadió la emoción al señalar que lo otro que lo impulsó a volver fue su familia. “Mis hijos, mi señora, en especial el “Chui” (su hijo menor), que me emociona que me vea jugando, que me vea disfrutando, que me vea haciendo lo mío, creo que eso es impagable…”, indicó entre lágrimas.