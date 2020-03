Harold Mayne-Nicholls realizó mea culpa por la fallida negociación en Brasil

El vicepresidente ejecutivo de Colo Colo sacó la voz para referirse a la criticada foto que publicó en el avión camino a Brasil.

El fracaso en las negociaciones con Luiz Felipe Scolari sigue siendo un tema para la directiva de Colo Colo. Y es que ante la negativa del entrenador brasileño, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, se refirió al tema y realizó una autocrítica por como manejaron la situación.

El ex presidente de la ANFP reconoció el error que cometieron al divulgar la foto en la que apareció junto a Marcelo Espina y Aníbal Mosa en el avión con destino a Brasil.

"Sí, fue un error, nos equivocamos. No debimos haberlo hecho (publicar la imagen). Hablar de nombres propios ahora sería una imprudencia, ya cometimos una con la fotografía, no me parece bien cometer una segunda", expresó el directivo.

Mayne-Nicholls reveló que se enteró de la negativa del brasileño "el lunes a la hora de almuerzo a través de una carta de su representante Jorge Machado en la que se dieron los mismos motivos que hoy expresó Scolari".

El dirigente de B&N detalló que hicieron todos los esfuerzos por abrochar al técnico campeón del mundo, pero que eso no les dejó una sensación de tranquilidad.

"Tranquilos hubiésemos quedado si hubiésemos sido capaces de traerlo. Uno tiene que entender que así es la situación, las negociaciones son así. Hicimos todos los esfuerzos y seguimos todos los pasos y calma que se requiere con Scolari. Habría sido peor no intentarlo", expresó.

Finalmente, se refirió a la incesante búsqueda del nuevo entrenador asegurando que entre ofrecimientos y llamados ya han superado la barrera de los 150 adiestradores.

"En torno a la búsqueda de un nuevo entrenador, se sigue trabajando en eso. Hemos pasado los 150. Por mientras, hasta que ese tema no esté solucionado, Gualberto (Jara) seguirá con el equipo. Esperamos buscar alternativas que nos vaya proponiendo Marcelo (Espina)", cerró.