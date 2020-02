El vicepresidente de Colo Colo se refirió al fallecimiento del hincha que fue atropellado en las afueras del Monumental.

"Lo que pasó acá afuera es un error que nadie ha sido capaz de explicar". comenzó diciendo Harold Mayne Nicholls.

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, el dirigente albo sostuvo: "Creo que para terminar con todos los rumores que hay detrás de los procedimientos de Carabineros sería súper bueno que ellos nos dijeran por qué pasó esto".

Además estoy seguro de que deben tener audios grabados del porqué ¿Por qué no los hacen públicos", solicitó.

Respecto a las declaraciones de la jueza Andrea Acevedo, Mayne Nicholls manifestó: "¿Hasta cuándo puede alguien prejuiciar porque ´yo creo que es así´? Falleció un muchacho y se lamenta, pero pudo ser una tragedia de proporciones".

"Por las imágenes que uno ve, perdió el control el chofer. Se pudo ir para cualquier lado. Iban saliendo 30 mil personas, que el 10% fuese saliendo por ahí, son 3 mil personas. Me van a perdonar, pero yo vengo al fútbol desde que me acuerdo, pero cuando uno sale del estadio, la calle es una vía peatonal. Yo sé que la ley dice que no puedes caminar por la calle, lo tengo clarísimo. Pero por favor, si van saliendo", complementó.

Para cerrar, el ex presidente de la ANFP cree que: "en este caso específico, se habría acabado el tema si la jueza no hubiese dicho lo que dijo y si Carabineros hubiese dicho ´esto fue lo que pasó' ¿Dónde está la empatía con la persona?".