El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro se refirió a las manifestaciones que ha generado la muerte de un hincha albo.

Harold Mayne-Nicholls se refirió en Radio ADN a las manifestaciones por la muerte de Jorge Mora:

Hay que afrontarlo, es la situación del país, pero hay que diferenciar entre la gente que quiere venir al fútbol con los que quieren delinquir. Debemos ser capaces de hacerla, sino nos encontramos ante un tema difícil de resolver. No todos son hinchas, algunos vienen a delinquir y eso no lo puede pagar el fútbol. Hoy no pasó nada, tampoco en los accesos, hay que ir sacando lecciones y hay que estar preparados, lamentablemente, para lo que pase en la cancha y en las tribunas. Quiero recalcar que no son hinchas, son profesionales de la pasión y quieren mantener su poder, como dice Danilo Díaz", aseguró el dirigente.

Respecto a lo que puedan decir los jugadores, cree que: "el ideal es que los jugadores hablen de lo que pasa en el campo de juego. Obviamente tienen derecho a expresar todas las opiniones que quieran, pero hay que ser cauteloso, son ídolos, la gente los sigue y un dicho mal expresado genera demasiados inconvenientes a todo el sistema".