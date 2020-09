Harold Mayne-Nicholls: “Colo-Colo no jugó el partido el sábado porque la ANFP lo suspendió”

Harold Mayne-Nicholls salió al paso y se defendió de las posibles sanciones que les podrían caer por no presentarse a jugar ante Deportes Antofagasta.

Ante la última polémica en la que se ha visto envuelto Colo-Colo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, afirmó que se evaluarán los castigos para el cuadro albo tras no jugar ante Deportes Antofagasta. Palabras que obviamente llegaron hasta las oficinas de Macul.

Así, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, se refirió al bochornoso episodio, y afirmó que ellos no tienen ninguna culpa. "Colo Colo no jugó el partido el sábado porque la ANFP procedió a suspenderlo.En el primer párrafo del comunicado que ellos publicaron en su web oficial dice claramente que ellos determinaron suspender el encuentro", comenzó diciendo.

"Nosotros no teníamos ningún problema en jugar el partido, pero si nos impiden hacerlo no se puede jugar. Hay una contradicción muy grande entre lo que se dijo hoy y lo que comunicaron el sábado. Es dífícil entender como una suspensión de ellos nos puede acarrear a nosotros una sanción", añadió el ex presidente del ente rector del fútbol chileno.

Mayne-Nicholls también aseguró: "Colo Colo no puede suspender el partido, esa potestad la tienen el ábitro y la ANFP. Cómo es posible que una suspensión de ellos mismos nos acarree una sanción.

“Nosotros cumplimos con todos los protocolos y estábamos listos para jugar. Si el presidente quiere llever esto al Tribunal de Disciplina ahí mostraremos todos los antecedentes", cerró.

Marcelo Espina, que se desenvuelve como director deportivo del Cacique, confesó que "nosotros nunca solicitamos la suspensiòn del partido, sino que el cambio de horario. En las comisiones hubo un acuerdo en que cualquier equipo que jugara una copa internacional podía modificar el horario del partido. Nos negaron esa posibilidad. Buscábamos darle más descanso a los jugadores".

"La planificación del regreso desde Brasil estaba lista desde antes de saber el horario del encuentro ante Deportes Antofagasta",añadió el criticado dirigente.

Para finalizar, explicó el porqué los jugadores de Antofagsta no pudieron bajar del bus: "Lamento lo que vivió Antofagasta, ellos no tienen culpa de que alguien de nuestra delagación tuviera Covid-19. Ellos no bajaron del bus porque el protocolo dice que si hay un caso positivo, el equipo visitante debe permanecer ahí hasta que se aclare la situación".