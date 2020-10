Hacen pebre a Ronald De la Fuente por pésimo partido ante Iquique

El lateral izquierdo fue el blanco de las críticas de los hinchas del cuadro popular.

Los colocolinos están muy apenados y enojados con la situación actual de Colo Colo, ya que el equipo sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, luego de caer por 2-0 ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

El equipo de Quinteros tuvo un pésimo comienzo en este partido y dejaron manejar el partido a los "dragones celestes", que a los 12 minutos aprovecharon una pésima salida del juvenil Bryan Soto, y puso el 1-0 a través de Diego Orellana.

Los del norte aumentaron la ventaja en los 24' gracias a César Huanca, quien tras nueva aparición de Orellana, empujó el balón en la boca del arco.

LAS REDES LE DIERON CON TODO AL EX U. DE CONCEPCIÓN:

Ronald De La Fuente es derechamente lo más malo que ha pasado en la historia del popular, no se entiende que el wn no sepa tirar un puto centro bueno. Gabriel Suazo anda por ahí, tanto cabro que puede subir al primer equipo, no sé cómo lo hizo este wn años atrás.