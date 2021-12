Hacen pebre a Patricio Yáñez por realizar broma del "día de los Inocentes"

Hacen pebre a Patricio Yáñez tras lanzar una bomba falsa sobre la llegada de Paolo Guerrero a Colo-Colo.

Luego explicó cómo se le ocurrió tamaña fantasía. "Fue por un informante. Esa noticia me la envían a mí y le respondo 'no te puedo creer, ¿lo puedo decir al aire?'. Y el informante me dice que no: 'Caíste, Gilberto'", relató Yáñez.

"Ayer era el Día de los Inocentes, eso era todo. Pero oye que hay termos por ahí. Eso es todo, no le pongamos tanto color y tanta tontera. Te acuerdas de cuando habían diarios, las portadas...", se justificó el Pato.

"Unos termos me decían que era hasta la 1 de la tarde, pero nosotros (el programa ESPN F90) vamos en la tarde. Falta sentido del humor, todo es grave", lamentó el popular comunicador.

