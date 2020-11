Hacen pebre a Nicolás Gamboa tras pésimo arbitraje en triunfo de La Serena

El árbitro nacional nuevamente está en medio de la polémica por un mal desempeño.

Deportes La Serena se impuso por 1-3 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna en un entretenido partido.

La victoria sirvió al elenco granate para salir de la última posición dejando abajo a Colo Colo y donde Humberto Suazo fue protagonista con dos goles que le permitieron superar los 100 tantosen tornos nacionales.

Con este resultado, Los Papayeros llegaron a su tercer triunfo consecutivo para sumar 18 puntos, y ponerse uno por encima de Colo Colo, que tiene 17 y que permanecerá colista al menos hasta que juegue el próximo miércoles ante Curicó Unido en el Estadio Monumental.

Cudno terminaba el duelo, el juez anuló un penal que ya había cobrado tras revisión en el VAR, las redes sociales le dieron con todo por aquel error:

Manazo del jugador de Palestino. El. árbitro cobra bien penal. Luego va al VAR y no cobra penal. Realmente Gamboa y el arbitraje en Chile es un chiste @ANFPChile

📌 Nicolas Gamboa venía de hacer un papelón en el partido de la Udec vs CDA, ¿Que hacen?

-Le dan como premio Unión vs SW, partido importante por el titulo, donde también tuvo un flojo arbitraje, ¿Y hoy?

A Pal vs LS, donde vuelve a cobrar cosas que él sólo ve.

Inentendible.. pic.twitter.com/kAGk97N5AI