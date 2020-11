Hacen pebre a MisterChip por polémico ranking que deja afuera a un chileno

El estadístico español publíco el listado de los mejores defensas de la historia y se llevó una ola de críticas.

Para muchos especialistas el ex defensa chileno Elías Figueroa es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en su puesto, por algo los brasileños lo querían nacionalizar para que jugara por el Scratch.

Esta vez quedó fuera del listado del español MisterChip. los tuiteros chilenos se lanzaron con todo por la ausencia del jugador nacional.

El mismo Gerardo Pelusso había reclamado hace unos meses por la no presencia de "Don Elías":

Los europeos no entienden de estas cosas, ellos todavía creen que nosotros andamos con el arco y la flecha, no le des bola… ¿Cuál es la revista, la France Football? Ellos no existen, no saben nada de fútbol", comentó.

¿Está Cannavaro? Yo puedo hablar con propiedad porque los vi jugar a los dos. Figueroa llegó en la década del ’60 acá, vino en 1967 a jugar por Chile un Sudamericano a Uruguay y Chile tenía un equipazo, y después en el ’70 fue la época de él. Yo vi jugar a Figueroa, y veo que en una revista está Cannavaro, Cannavaro, Cannavaro, y no está Figueroa, no leo nunca más en mi vida esa revista".

En el 2018 dijiste que Elias Figueroa fue mejor central que Daniel Pasarella. Y ahora pq el cambio? pic.twitter.com/IttiXOMXAk — Ricardo Cruz (@BMF2290) November 6, 2020

Elias Figueroa era más que Passarella. Tiene menos marketing por ser chileno. Pregunta por el en Brasil o Uruguay — Miguel Montenegro (@miguemontenegro) November 6, 2020

Metete tu podio culiao en la raja. Elias Ricardo Figueroa Brander El mejor central de la historia del fútbol. Corta. — Fabián Droguett Madriaga 🏁 (@FabiDroguett) November 7, 2020