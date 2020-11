Hacen pebre a Messi por polémica jugada ante el Dinamo de Kiev

El momento dentro de la cancha fue viralizado y el argentino recibió una ola de críticas en su contra.

En el video publicado por El larguero, se ve cómo la Pulga camina junto a un adversario que lleva el balón y no se mueve en ningún momento a marcarlo para intentar molestarlo. Eso provocó los comentarios críticos sobre él, como la del periodista Sique Rodríguez: “Koeman ha dicho que si presionamos tenemos que presionar todos. ¿Quién es el que no presiona? Messi”, que fue apoyada por su colega Manu Carreño: “Estoy convencido de que Koeman es el primero que no le pide a Messi que presione”.

Pese a que el conjunto de Ronald Koeman es líder del Grupo G, la actuación de hoy dejó algunas dudas, sobre todo porque Marc Ter Stegen, quien volvió a ser titular, fue la figura del equipo al tapar pelotas claves en momentos determinantes del encuentro.

Además, la gran duda es sobre si Lionel Messi realmente está comprometido con el proyecto del entrenador holandés, tal como sostiene el director técnico.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

😳⚽️ La imagen de la que hablaba Pulido en @ElLarguero de Messi durante el partido ante el Dinamo de Kievpic.twitter.com/eaW1jyzTo5 — El Larguero (@ellarguero) November 4, 2020

MESSI PARECE QUE CUENTA LOS DÍAS PARA IRSE DEL BARÇA



El 30 de Junio del 2021 se termina su contrato. Hoy anotó un gol de penal ante el Dinamo, pero esta imagen mirando de palco al rival y sin ganas de correr deja mucho que desear. pic.twitter.com/EiOtzUXd0Y — FG | Fito Gandarilla (@fitogandarilla) November 5, 2020