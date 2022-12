Hacen pebre a Marcelo Barticciotto por comentarios en la final de Qatar

El ídolo de Colo-Colo fue comentarista de CHV en el triunfo de Argentina sobre Francia en Qatar, tras el duelo, vinieron muchos comentarios en su contra. Los tuiteros criticaron su falta de objetividad, de hecho la palabra Barticciotto fue tendencia en twitter.

Barti analizó golbalmente el mundial de su país: "Creo que Dibu Martínez tuvo actuación soberbia en los penales más que en atajadas, en el juego", señaló

"Lo de Enzo es increíble, fue el jugador más joven de todos los que jugaron la final, tiene 21 años. Hace dos años estaba en Defensa y Justicia, prestado por River. Con poca experiencia parte al Benfica y se adaptó", destacó el Barti.

Confiesa que le asombró su calidad. "No se equivocaba en los pases, con mucha personalidad, jugaba una final como si fuera un amistoso. Sacloni encontró un jugador que quizás no tenía. Y Mac Allister se fue haciendo fuerte de a poco, pues no había jugado mucho en la selección".

Lo de Barticciotto y Schiapacasse en CHV es una grosería. — Matías A. (@miracle4ligner) December 18, 2022

Como chucha ponen a Barticciotto en una final del mundo donde juega Argentina ctm — Fuera Nehuen Paz (@VeraaQlo97) December 18, 2022

Lo de Barticciotto hoy es vergonzoso en la transmisión de Chilevisión, evidentemente es argentino, pero 0 objetividad — Hugo Calfui Jorquera (@CalfuiHugo) December 18, 2022

⚽HUEÓN NI LO TOCA



-Cada vez me cae más mal Barticciotto — 🥁 Ɗrumsɱan~ 🫡📯 (@ChileSobreTodo) December 18, 2022

Barticciotto sacate la camiseta celeste para comentar cero objetividad — @Soy el Conde Drácula (@VVallejos61) December 18, 2022

Barticciotto ctm sácate la camiseta kl.

Pésimo comentarista.#MundialQatarxCHV — Viktor M (@soloman46) December 18, 2022

barticciotto sapo ctm desagradable!!! Más imparcial que el árbitro. — Nicolas Araya (@CapitanCobarde) December 18, 2022

Argentina no fue superior como dice Barticciotto, ha sido Francia que no llegó a jugar y cuando apareció , desnudaron todas sus debilidades . Hay que atacarlos y se desesperan porque son malos atrás .

En 3 minutos , Francia demostró que Argentina llegó acá con mucha suerte . — (. .) (@IbacetaOmar) December 18, 2022

Increíble que al sacowea de Barticciotto le paguen por comentar partidos, sácate la camiseta aweonao. — Lucas Lavin (@_Lukaaaz_) December 18, 2022

Cresta! Se me cayó el manojo de llaves…. Será penal para Argentina?#RoboDescarado



Barticciotto hasta cuando vas a joder en Chile, agarra tus huevadas y VIRATE. — Daniel (@Daniel_Beza) December 18, 2022