Hacen pebre a Julio Bascuñán tras el el duelo Croacia-Marruecos

El árbitro chileno Julio Bascuñán se llenó de críticas en redes sociales por su actuación como encargado del VAR en el duelo entre Croacia y Marruecos, por la definición del tercer lugar del Mundial de Qatar 2022.

Cabe recordar que que el juez nacional, de 44 años, se despidió del arbitraje tras este encuentro mundialista.

Cuando se jugaba el segundo tiempo en el Estadio Internacional Jalifa, Sofyan Amrabat bajó a Josko Gvardiol quien cayó en el área rival. Pese a los airados reclamos de los balcánicos, el videoarbitraje decidió no llamar al árbitro central para que analizara la jugada.

Julio Bascunan, the complete idiot on VAR today for #CroatiaVSMorocco, can get in the fucking bin with Drew Fischer, the corrupt Canadian prick who knocked Morocco out in the semi finals. Are there any good officials in football? Even one?! #WorldCup #Morocco pic.twitter.com/PsQdojXJIp