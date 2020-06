Hacen pebre a Arturo Vidal en Twitter después de su gesto contra el racismo

El volante del Barcelona se unió a la campaña #blackouttuesday.

El king quiso ser un aporte en la campaña contra el racismo, pero recibió una ola de respuestas que cuestionaban su actuación en el estallido social de octubre, especialmente frente a las víctimas, y su vínculo con el empresario Andrónico Luksic. Calificativos como "perking".

Entre lo más destacado se encontró la dura respuesta de Catalina Carrillo, jugadora de Universidad de Chile. "Qué lindo te ves 'apoyando' Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre", dijo la delantera en un post que acumula dos mil RT y ocho mil likes.

"Estoy con el pueblo, creo que se levantó y está pidiendo lo justo, así que hay que apoyarlo no más, al máximo. Pero a lo que vengo acá es a jugar con la selección, a tratar de aprovechar este último partido y preparar lo que viene", explicó en el Aeropuerto de Santiago en el 2019.

"Es increíble que te critican, te dicen tonteras y no saben nada. He visto mucho ahora que la mayoría me dice 'perking' y vas a verlo y digo '¿qué he hecho?'. Y la mayoría de los que me escriben son de la U", explicó en una reciente entrevista.



PerKing ql! No nos olvidamos q en el estallido social no apoyaste al pueblo! pic.twitter.com/F5aTXGuFBV — Emilio (@hay1solo) June 3, 2020

A pero para el estallido social, calladito amarillo qliao #PerKING — Max Fernandez (@maxi3683) June 2, 2020

Igual como cuando mataron a Catrillanca y Alex Núñes o cuando agredieron a Fabiola Camipillay y Gustavo Gática. POR SIEMPRE PERKING. — Por la senda de Walser (@ChejovHesse) June 3, 2020