Hacen pebre a Alfonso Parot por pésimo partido ante Argentinos Juniors

Los Cruzados cayeron por 0-2 de local y quedan a un paso de quedar eliminados de Copa Libertadores.

Universidad Católica se queda en el fondo del Grupo F con cero punto y ahora debe recuperar estos tres puntos en Argentina o en Uruguay. El próximo miércoles 5 recibirán a Nacional en San Carlos donde, de no sacar un triunfo, comenzarán a despedirse tempranamente de la Copa Libertadores.

El cuadro de PoyettTendrá que ir a buscar puntos sí o sí a Uruguay y Argentina y, de paso, quedó con la obligación de ganar a Nacional la otra semana en San Carlos.

El lateral Parot vivió una verdadera pesadilla por la banda y fue blanco de la mayoría de las críticas en las redes sociales:

Que malo el partido de la #UCatólica . Primer tiempo para el olvido. No se puede entender como parte jugando con Astaburuaga, teniendo a Ampuero con mucho mas experiencia. Parot, no puede ser titular, se descuelga pero sin peligro. #Poyet

Parot: si el equipo anda bien no se nota si la caga o no.

Si Poyet no se pone terco podría hacer funcionar al equipo

Lo importante Aued no puede ser titular, nunca más, le hace daño al mediocampo#loscruzados