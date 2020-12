El ex entrenador de la UC conversó con los medios tras el triunfo de Colo-Colo ante Unión Española.

“Era el partido que teníamos que ganar si no quedábamos muy lejos, pero el próximo también será lo mismo (…) hoy se jugó bien, y logramos vencer, aunque terminamos un poco como siempre”, comenzó diciendo el DT en los micrófonos del CDF.

Tras ello, añadió que “perdimos a Insaurralde y tres laterales, entonces tenemos que inventar en esa posición a un pibe que es un muy buen central. Pero el equipo tuvo orden y estuvimos nerviosos como siempre. Cuando nos empataron se notó el bajón y nosotros nos bloqueamos, pero eso lo estamos mejorando y cada vez tenemos que hacerlo mejor“.

Respecto a la renuncia de Marceo Espina, comentó que: "Con Marcelo yo tenía una excelente relación. Es una gran persona y un tipo muy profesional. Él me dijo que no era un tema deportivo, si no que un tema interno que él iba a explicar. Lamentablemente se va, pero hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta. Él ahora está fuera de la institución y es una baja que vamos a sentir”,

¿Pensó en renunciar a la banca de Colo Colo? “Si yo fuera cobarde ya me habría ido. Estamos en un momento complicado y tenemos ganas de seguir luchando, estamos muy motivados. Es la única manera de revertir esto, será difícil, pero ojalá que hoy sea el inicio para revertir esto”, cerró.