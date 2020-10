Gustavo Quinteros y crisis de Colo-Colo: "El hincha tiene miedo"

El entrenador Gustavo Quinteros afirmó que “los jugadores se están brindando al máximo”, y confía en poder dar vuelta la mala situación que viven.

Colo-Colo vive, sin duda alguna, uno de los peores momentos de su historia. Los albos quedaron eliminados de la Copa Libertadores, y ahora el único desafío que les queda es el más difícil de todos: No irse a segunda división.

El Cacique está a solo un puesto del descenso directo, lo que tiene sumamente preocupados, y también enojados, a los hinchas del Eterno Campeón. Sin embargo, el entrenador del equipo, Gustavo Quinteros, habló con Deportes en Agricultura e indicó que están trabajando para salir del hoyo.

“El hincha tiene miedo, temor, porque se está en una zona difícil donde no es fácil sumar puntos en este campeonato. Le pasó a la U el año pasado, entonces a veces se torna mucho más difícil, porque cuando las cosas no salen bien, cualquier error o detalle se transforman en un gol en contra. Son detalles que hay que cambiar de acuerdo al momento”, señaló.

“Estamos en un momento negativo y las cosas negativas, a lo mejor, se potencian poquito más que las positivas.Darle tranquilidad al hincha de que los jugadores se están brindando al máximo, están haciendo todo lo posible y todo el esfuerzo. No tengo duda que los resultados van a llegar”, añadió.

Pero no quedó ahí, ya que el DT también expresó su sentir sobre la eliminación de la Copa Libertadores, y confesó que “fue un golpe muy duro, me dolió muchísimo, me sigue doliendo. Después de este último partido me vino mucha más fuerza para seguir trabajando y revertir la situación”.

“Fue algo que me pegó duro como entrenador, tengo que asumir la responsabilidad. Me siento responsable total de no poder avanzar en la parte que me corresponde, dolió muchísimo y a toda la gente de Colo-Colo le ha dolido esta derrota. Son cosas que suceden después de mucho tiempo en que no se hicieron bien las cosas”, concluyó.

Cabe destacar que Colo-Colo acumula 11 puntos en 14 partidos (dos pendientes ante Everton y Antofagasta), lo que lo tiene en penúltimo puesto en la tabla de posiciones. Solo supera a Deportes La Serena por un punto, por lo que los papayeros descenderían directamente a Primera B.