Los albos vencieron por 2-1 a un duro rival en el Salvador en la segunda fecha del torneo 2021.

"Fue un partido muy positivo, sobre todo el primer tiempo. Entramos con mucha intensidad, presión, hicimos un desgaste grande y lo sentimos en el segundo tiempo. Ahí bajamos la intensidad, le permitimos al rival recibir en espacios que en el primer tiempo no lo hacían y se vinieron con todo. Nos atacaron con centros de costado, uno de ellos fue gol, tenemos que estar más atentos a evitar los centros y ganar de arriba, nos pasó en la Supercopa también, perdimos ahí por tres pelotas aéreas y hoy nos hacen otro gol con centro de costado. Pero estoy conforme con todos los chicos que jugaron. Con el correr del tiempo vamos a seguir creciendo como equipo. Empezamos con chicos jóvenes que lo están haciendo bien y ojalá se mantengan. Están aprovechando su oportunidad”, analizó el entrenador.

De paso, dejó en claro que “acá no pesan los nombres ni la figuras. El que esté mejor, sea un chico de 18 o uno de 30, va a jugar. Ellos lo saben, por eso tenemos un plantel competitivo, en muchas posiciones tenemos dos por puesto, hay una competencia leal, se exigen, uno levanta el nivel del otro”.

Quinteros explicó que “el primer tiempo fue bueno porque tuvimos las fuerzas intactas. Hicimos un desgaste muy fuerte, presionamos la salida, no dejamos salir jugando, robamos pelotas ahí y generamos situaciones. Luego nos costó. Por eso hice cambios, para refrescar, para dar la posibilidad de igualar la parte física. Ellos nos atacaron bastante en el segundo tiempo, pero las más claras las tuvimos nosotros. Tuvimos dos para asegurar el partido y no pudimos. Bajamos la intensidad, pero no porque entraran otros jugadores. El equipo sintió el esfuerzo y fue decayendo. Fue un resultado merecido”.

“Hace mucho que Colo Colo no ganaba acá (desde 2014). Juegan bien, son duros, tienen un entrenador hace bastante tiempo que los hace jugar bien. Es complicado. El primer tiempo de Colo Colo fue muy bueno. Se sacó una ventaja futbolística y de resultado que nos dio la posibilidad de soportar el resultado. Me hubiera gustado soportar con más posesión y tenencia, tratando de no perder la pelota, como nos pasó. Pero creo que es valorable lo que se hizo”, cerró.