El ex DT de la UC intentó analizar el pésimo partido de su equipo ante Los Papayeros.

El estratega partió diciendo que “nos está sucediendo lo mismo en muchos partidos. Cuando nos atacan una vez y nos hacen un gol, entramos en una desesperación, en un nerviosismo que no podemos controlar, empezamos a jugar distinto y no controlamos las emociones. Es un tema anímico, de presión que no podemos darlo todo y dar lo mejor, nos afecta y nos hace jugar distinto. No nos permite jugar como lo hacemos cuando no recibimos goles. Nos cuesta muchísimo llegar, generar, ser claros, nos falta el último pase. Nos hacen un gol, como pasó con La Serena, nos pasó lo mismo que en varios partidos, Palestino, Iquique, qué sé yo. No podemos resolver eso”.

“En el partido anterior se jugó mejor porque no nos hicieron el gol al principio. Cuando hay una adversidad la sentimos y jugamos distinto. Lo que nos queda es tratar de ir a jugar la próxima final, no cometer errores, que no nos hagan el gol y jugar mejor para ganar. No queda otra”, agregó.

“pasa también que hay que analizar muchas cosas. Matías Fernández es el segundo partido que juega, Mouche el tercero, Blandi el segundo y ya estamos acá dos meses. Perdimos a Fuentes por una lesión muscular, no tenemos a Barroso y Campos, etcétera. Más los que están afuera por todo el campeonato. Estamos pagando cosas mal hechas que todavía no las podemos solucionar al ciento por ciento. Por haber jugado pocos días atrás, hoy no nos recuperamos físicamente. Habría que ver si la parte física era distinta si no nos hacían ese gol, porque a lo mejor es un tema anímico”.

“Asumí en un momento complicado y estoy sufriendo las bajas de un montón de jugadores. Para el próximo partido no sólo no vamos a recuperar jugadores, sino que perdimos a Fuentes y no sé a Mouche. Estamos complicados con muchas cosas, hay que analizar un montón de cosas. Reconozco que los resultados no se dan, pero hay un montón de cosas para analizar”, cerró.