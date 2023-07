Gustavo Quinteros también salió al baile por polémica de Felicevich

Gustavo Quinteros tuvo que responder a las acusaciones que aparecieron en el reportaje de Informe Especial, emitido este domingo en TVN, el trabajo del periodista Fernando Agustín Tapia se llamó "El Cartel del Gol", en donde se dio a conocer una particular conversación vía Whatsapp que menciona al entrenador de Colo Colo.

La cita entre el estratega y Felicevich fue en un restaurante de la capital. Quinteros en ese momento explicó que en la búsqueda de refuerzos siempre se junta con diversos representantes para elegir futbolistas.

"Yo cuando vine a Colo Colo, a mi me llamó directamente Marcelo Espina y yo necesitaba a una persona, a una agencia, alguien que pueda hacerme los papeles. Yo no tenía en ese momento en Chile a alguien que me representara directamente, entonces con Daniel Behar, que trabaja con Felicevich, hicimos todo", respondió en la previa del duelo por Copa Sudamericana en Brasil.

El Whtasapp entre el ex gerente de Deportes La Serena, Martín Ossandón, y la mano derecha de Felicevich, Daniel Behar sobre Quinteros.

"Tengo una excelente relación con Daniel, con Felicevich y no te puedo decir nada más. Yo tengo relación con ellos desde que vine a Colo Colo porque cuando llegué a Católica me había traído una persona de Argentina. No me quiero meter en esas cosas porque no sé nada más", agregó el DT.