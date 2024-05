¡Le guarda un enorme cariño! Gustavo Quinteros señala que volvería a Colo Colo

Durante la presente temporada, Colo Colo ha tenido una presentación un tanto irregular. Si bien comenzó de la mejor forma de la mano de Jorge Almirón, durante el camino el equipo fue teniendo algunos tropiezos, pero actualmente se ha ido recuperando y se mantiene en la lucha tanto en el plano local como internacional.

En el Campeonato Nacional, los albos se ubican en la sexta poisición en la tabla de colocaciones, permaneciendo a ocho puntos de distancia del actual líder, Universidad de Chile. Por otro lado, el cacique se encuentra en la segunda posición de su grupo en la Copa Libertadores, donde está a sólo un punto de distancia del líder, Fluminense.

Quien aún no olvida su pasado albo es Gustavo Quinteros, quien recordemos dejó Colo Colo esta temporada para llegar hasta Vélez Sarsfield en la liga argentina. Si bien su salida no estuvo alejada de algunas polémicas, el estratega guarda un gran cariño por el cacique, especialmente por la afición que le entregó siempre todo su apoyo.

Es más, en una reciente entrevista, el actual director técnico de Vélez Sarsfield, confesó que en caso de regresar a dirigir en nuestro país, no dudaría en ningún momento en llegar a los albos, con quienes ganó cuatro títulos mientras estuvo al mando del equipo y se llevó muy buenos recuerdos en todos estos años de trabajo.

"Si regresara a Chile, me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve tres años y vivimos momentos inolvidables. Igual, uno no sabe dónde te llevará el fútbol. No le abro ni cierro las puertas a ningún club", señaló el estratega, quien vien de vencer a Boca Juniors y alcanzó la final de la Copa de la Liga en Argentina.