Gustavo Quinteros se mostró furioso con Tobar tras empate ante la UC

El entrenador de Colo-Colo estuvo presente en conferencia de prensa tras el 0-0 en el Monumental.

“Quedé conforme. Intentamos todo el tiempo ganar el partido, ellos se defendieron bien y de contra nos complicaron. Tenemos que un equipo que gana y saldrá a ganar siempre, eso me deja conforme”, partió señalando Quinteros

“Presionamos bien, no tuvieron mucho juego, un par de jugadas por los bordes, pero Colo Colo jugó en campo rival, presiona para ir a ganar el partido, ellos hicieron un desgaste físico en defensa. No estuvimos finos en la definición”, explicó Quinteros.

“Dimos un paso más para cumplir el objetivo, para mí sería maravilloso. Cumplimos el 2020 (salvarnos del descenso) y ahora estamos cerca de cumplir el otro y queremos darle una alegría a la gente sumando la estrella 33“, apuntó.

“No coincido con el buen arbitraje, no coincido. Tendría que haber sido expulsado Montes y Saavedra metió un planchazo también para naranja, así que no coincido. Son opiniones que podemos tener distintas y hay que respetar”, cerró.