Gustavo Quinteros se lanzó con todo en contra de la ANFP

El entrenador de Colo-Colo sacó la voz tras el triunfo por 2-1 sobre Cobresal en el Estadio Monumental.

En conversación con TNT Sports, comentó que "es importante para nosotros el partido, lamentablemente no se juega el sábado por calendario. No hablo de instituciones, pero una persona programa y nos pone tres días antes de la Libertadores", aseveró.

Luego indica que "me pregunto, como todos los que entienden de esto, por qué tenemos que jugar domingo. Por qué Católica jugó sábado antes de jugar Libertadores. El que programa. ¿a qué club responde? No entiendo. Que dé una respuesta pública y así todos entendemos".

El estratega albo continuó el reclamo. "No entiendo que a quien representa a Chile lo castiguen jugando un clásico tres días antes", explicando que "el partido que jugábamos miércoles ya estaba planificado y después ponen el clásico tres días antes. ¿Nos quieren perjudicar? No sé, pregunto"

Insistió en el tema indicando que "no se olviden que, después de eliminatorias, jugamos 48 horas después y no viernes, por lo que no jugó Suazo y Costa llegó el mismo día. Es raro que siempre perjudique a Colo Colo. Quiero que me expliquen a mí como entrenador, me perjudica mi trabajo, por lo que significa un clásico para mantener la punta, el desgaste físico y sicológico".