Gustavo Quinteros se enoja con periodista en conferencia de prensa

Gustavo Quinteros fue nuevamente consultado por la situación de los refuerzos colocolinos. Ante la pregunta de "si se han traido todo lo que pidió", el estratega mostró su molestia.

"Mucho no entiendes. A un colega dije que lamentablemente no se pudo incorporar a los jugadores que teníamos en carpeta que se fueron a otros clubes, entonces no entendiste mucho", respondió el estratega albo.

"Se fueron a otros clubes, te vuelvo a repetir. No te los voy a nombrar ahora, pero se fueron a otros clubes. No se pudo, el club tiene un presupuesto, hay jugadores que pueden venir, otros que no. No se arregló el tema económico, se habló, se fueron a otros clubes. Infórmate un poco más, pero no importa. Siguiente pregunta", sentenció.