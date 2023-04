Gustavo Quinteros se aburre de los hinchas de Colo Colo que provocan incidentes

Gustavo Quinteros se cansó y no tuvo piedad contra los hinchas de Colo Colo que provocaron incidentes en el Estadio Monumental en el triunfo albo ante Monagas por Copa Libertadores 2023.

“Lamentablemente hay un grupito pequeño que para mí no son hinchas del club, vienen para perjudicar, vienen a intentar a no sé qué, de esa manera no favorecen al equipo, a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan, alientan y hacen todo lo posible para que el equipo esté con el estadio lleno y sin problemas”, declaró.

VIOLENTO ENFRENTAMIENTO EN EL SECTOR CORDILLERA

“Es un grupito pequeño de gente que desde que estamos acá están haciendo problemas a todos. Esperemos que la justicia los identifique y las cámaras, para que podamos eliminarlos de los partidos”, finalizó Quinteros en conferencia de prensa.