Gustavo Quinteros reveló la insólita profesión que hubiese seguido de no estar en el fútbol

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, contó la carrera universitaria que estudió en Rosario, mientras era jugador.

Gustavo Quinteros ha tenido permanentemente una carrera exitosa en el fútbol. En su papel de jugador tuvo un gran paso por Bolivia, lo que le significó ser elegido para el Mundial de Estados Unidos 1994 con el conjunto altiplánico. Y como entrenador, fue campeón en dicho país, en Ecuador y Chile con la UC. Además, dirigió a las selecciones boliviana y ecuatoriana.

Pese a eso, el director técnico de Colo Colo contó que estuvo cerca de dedicarse a otra cosa totalmente distinto. Esto porque en su juventud entró a estudiar a la universidad por si no conseguía su deseo de ser futbolista profesional, aventura que duró solo un año.

"De niño quise jugar y a los 13 años me vieron de Newell's y me fui para allá. Pero estuve un año. Después volví a los 17 y me estabilicé un poco más pero igual tenía la duda de si llegaría. Por eso me metí a estudiar en paralelo una carrera: Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Rosario", comenzó explicando en diálogo con Las Últimas Noticias.

Junto con eso, añade que "la idea era que si no me iba bien en el fútbol, podría instalar una farmacia en el pueblo donde vivía. Pero no se dio. Solo estudié un año y luego me salí, no porque me fuera mal, sino porque empecé mi carrera en el fútbol, me mandaron a Talleres en la B y tuve que optar".

Además, aprovechó para revelar como se siente al estar viviendo solo en Santiago, ya que su familia se encuentra en Argentina. Situación que lo ha afectado anímicamente. "De verdad, los echo de menos y por eso puedo decir que la felicidad que siento por estar logrando algunas cosas en Colo Colo no es completa al estar lejos de mi familia".

De la misma manera, el argentino nacionalizado boliviano detalló que le da miedo la salud de sus padres por el coronavirus. Ante eso, se puso en el lugar de Roberto Sensini, DT de Everton que no pudo viajar a Argentina para despedir a su mamá por el fallecimiento.

"Mi viejo tiene 87 años y mi vieja 80. Están en una edad de cuidado y siento necesidad de estar con ellos. Me dolió mucho saber lo que le pasó a Roberto Sensini, que no pudo viajar para estar con su mamá antes de morir. Es triste y es algo importante que nos ha quitado esta pandemia", cerró.