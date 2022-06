Gustavo Quinteros reclama por la falta de refuerzos en Colo-Colo

El Cacique está en Argentina haciendo la intertemporada con el plantel albo, desde allá analizó el pobre mercado de fichajes del cuadro popular.

Sobre este tema habló en el programa Circulo Central, donde apuntó que “nosotros queremos reforzar el equipo con las tres incorporaciones en esta ventana para tratar de tener mas posibilidades de salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores. Es algo que solo se ve en algunos”.

En ese sentido, reconoció que ninguno de los nombres que solicitó está cerca de llegar al club:

“Hablemos de dos o tres posibilidades. Ninguna de las posibilidades está cerca, no es conveniente de dar nombres que quizás no va a llegar. Lo de Ramiro lo hablamos porque estuvo negociando con Colo Colo. Lo del arquero no está descartado, el mercado a mitad de año ahora es limitado. Si en alguna de esas posiciones no se puede reforzar o no están, viene un arquero”, señaló.

“Ramiro Gonzáles es un jugador que viene jugando normalmente y que estuvo jugando en todos los clubes que estuvo, pero quizás en la parte médica no coincidió con las imágenes y su diagnóstico. Nosotros apuntamos a un jugador que estaba activo y que estaba disponible para jugar. Para mi es importante que pueda venir porque sería importante para el plantel. Estuvo en México hace poco y necesitamos reemplazar a Amor que no podrá estar en dos o tres meses”, explicó.

“Es un jugador que desde que se fue no lo pudimos reemplazar, siempre ha estado en la carpeta para que pueda volver. Es un jugador que tiene contrato en Turquía o si el club rescinde de sus servicios, pueda ser una posibilidad también”, cerró.