Gustavo Quinteros reaccionó a una posible salida de Nicolás Blandi

Desde Argentina avisan que el delantero suena fuerte en Independiendte de Avellaneda.

Nicolás Blandi no ha sido convocado a los últimos partidos del cuadro popular y se especula con la pronta salida del ariete trasandino que fue un verdadero fracaso en Pedreros.

Gustavo Quinteros hoy afrontó a los medios de comunicación en el Estadio Monumental y habló del tema. "Es un jugador importante, tiene un curriculum, ha hecho goles donde jugó, pero a veces en las temporadas los jugadores no pueden mostrar su mejor nivel. Ha tenido muchas lesiones y hoy se está recuperando del tobillo, no está entrenando de forma normal y es una pena porque es un gran profesional que está comprometido quiere triunfar. Yo por el tema de su salida no puedo hablar, no estamos pendientes por lo que va a venir, estamos todos enfocados en sacar a Colo Colo del lugar donde está", detalló.

Para finalizar analizó el cupo de extranjeros: "Hoy estamos utilizando a Solari, tenemos los cupos extranjeros utilizados, no lo podríamos utilizar, pero el se está recuperando cuando esté bien tendremos que definir", sentenció.

