Gustavo Quinteros quiere más refuerzos para Colo-Colo

El estratega argentino nacionalizado boliviano se refirió al plantel albo 2022 y dijo que busca fichar otro refuerzo para el cuado albo.

"Estoy contento, conforme con el plantel. Vinieron dos jugadores como Pavez y Lucero para Copa Libertadores, volvieron algunos chicos e incorporamos a Zavala, que puede aportar mucho, es una incorporación del fútbol nacional que tuvo una buena temporada. Uno siempre piensa que podemos incorporar algo más pensando en tener lo mejor o más variantes en algunos sectores. Ojalá que si llegamos a prestar a algún jugador o se va vendido otro, se puede llegar a incorporar otro que nos de más variantes con Costa en tres cuartos de cancha, como lo hacía Martín Rodríguez el año pasado. Por ahora, estamos conformes y trataremos de jugar el mejor fútbol posible con el plantel que tenemos", analizó el estratega en TNT Sports.

"Después que se fue Martín tuvimos que probar con Solari por izquierda, lo hizo bien por momentos pero por derecha marca mucho más diferencia y el perfil le queda mejor para el duelo y para asistir. También hay chicos que pueden crecer más, como Joan Cruz, Alexander Oroz, el mismo Cristián Zavala, Jordhy Thompson. Tienen esas características de elaboración. Cuando nos faltó Costa o no estuvo bien lo sentimos. Pero con este plantel vamos a participar dignamente y ojalá de la mejor manera en la Copa Libertadores además de pelear el Campeonato en Chile", expresó.

"Este año estoy mucho más tranquilo, la función de Daniel Morón fue fundamental. Hizo todo lo posible para tener a los refuerzos al inicio de la pretemporada. Hizo un trabajo bárbaro, los jugadores están muy bien preparados. Lucero me encanta porque trabaja mucho para el equipo, cuando no tiene la pelota él es el primer defensor y lo hace con mucho compromiso. En estos amistosos no lo encontramos en el área, el primer partido con la U tiramos centros y no lo encontramos. Contra Boca no tuvimos la opción de meter centros. Cuando lo encontremos, va a definir muy bien, es peligroso en el área y participa, sale, se asocia", comentó.

