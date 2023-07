Gustavo Quinteros pone en duda su continuidad en Colo Colo

Gustavo Quinteros analizó su futuro en Macul, el entrenador del Cacique asevera que no tiene ganada su continuidad para la siguiente temporada, ya que todo dependerá de cumplir sus objetivos a fin de año.

"Yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores”, manifestó en el programa de Youtube Media Punta de Daniel Arrieta.

“La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más”, reveló Quinteros.

Nuevamente lamentó la falta de refuerzos: “Este año fue complejo, el cuerpo técnico y los directores pensábamos que manteníamos el equipo del 2022, incorporábamos un jugador por línea y se iba a mejorar internacionalmente. Pero no pudimos”.

Y recordó las salidas del club: “hubo jugadores que se quisieron ir, el club quiso retenerlos, otro se fue rompiendo contrato y no pudimos encontrar sus reemplazos. Ahora Carlos Palacios y Gil están mejorando. Varios de los que llegaron pueden dar más, para conseguir el objetivo deportivo”.

Palabras para Damián Pizarro

"El chico está jugando presionado. No por nosotros (cuerpo técnico), porque yo le hablo siempre lo mismo, pero por ustedes (los periodistas)”, manifestó el estratega del Popular.

Agregó que se debe tener en consideración que “es muy chico y está jugando Copa Libertadores en un club muy grande. Para que la gente entienda: si comparas al Colo Colo del 2018 que llegó a cuartos de final de la Copa, los delanteros eran Lucas Barrios y Paredes, no habían jugadores de 20 años”.

Será vendido en cualquier momento, pronto. Recién cumplió 18 años y ha demostrado mucho”, manifestó.