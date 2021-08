Gustavo Quinteros nuevamente insistió con sumar refuerzos en Colo Colo

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la derrota de su equipo ante Cobresal y volvió a pedir reemplazos para los albos.

Gustavo Quinteros no salió nada contento del Estadio Monumental tras caer por 1-0 ante Cobresal. Los albos perdieron su racha de partidos invictos y junto con eso dejaron escapar la opción de escaparse en la zona alta de la tabla de posiciones.

Pero es no fue todo, ya que el técnico argentino nacionalizado boliviano también se lamentó porque aún no llegan los reemplazos que pidió. Y es que el mismo señaló que pidió expresamente cubrir las salidas de jugadores en el puesto de extremo por izquierda y centrodelantero.

Frente a eso, el técnico del “Cacique” asistió a conferencia de prensa tras la amarga derrota. Situación donde manifestó sobre los refuerzos que “estamos en eso, se demora. Perdemos tiempo, partidos y el equipo se ve perjudicado. Hay que reemplazar a los que se fueron, hace tiempo lo vengo diciendo. No estamos reforzando el equipo, estamos reemplazando a los que se fueron”.

“Si se van jugadores, tienes que traer, sino tienen que jugar un montón de chicos. Jugó Cruz otra vez, 18 años para reemplazar a Martín Rodríguez. Si la idea es pelear el Campeonato, necesitas jugadores. Los chicos van a jugar, conmigo han jugado un montón, pero debemos reemplazar al que se va para tener un equipo competitivo”.

“Pasan los partidos y los reemplazos no llegan. Daniel Morón está trabajando en eso, esperemos que lleguen lo antes posible para tener el equipo con variantes y más posibilidades”, complementó el ex técnico campeón con la UC.

“Ahora se van jugadores a la selección y debemos jugar semifinal y final de Copa Chile si pasamos. Y todavía no llegó el delantero y el extremo por izquierda. Estamos en comunicación constante con Morón y ojalá se pueda concretar lo antes posible”, añadió.

Con respecto al compromiso, fue claro en expresar que “en algún momento podía pasar una derrota. No supimos resolver en ataque, resolvimos mal, los centros, no tuvimos profundidad en los centros de costado. Nos faltó precisión y de contra nos hicieron un gol, se defendieron. Después se desordenó todo porque fuimos con mucha gente en ofensiva”.

Junto con eso, criticó que “no tuvimos precisión, Solari y Cruz no encontraron los espacios, los centros fueron malos y no aprovechamos la altura que teníamos. Preocupa no marcar, pero el equipo genera situaciones. Esperemos en los próximos partidos poder convertir. Perdimos puntos, me duelen los puntos más que el invicto”.

“Nos falta tener más precisión. En el segundo tiempo llegamos mucho, tiramos centros y centros, pero no ganamos en el área. Nos faltaba eso, tener más fuerza en el juego aéreo para empujarla y cabecearla. Estamos esperando el resultado de Calera, no todo puede ser tan malo”.

“En el juego el primer tiempo fue más favorable a Colo Colo, el segundo tiempo fue todo favorable, pero con un gol en contra te desordenas, arriesgas mucho, nos quedamos con un volante para marcar y las contras eran mano a mano. No pudimos, ni siquiera de penal estuvimos precisos”, concluyó.