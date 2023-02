Gustavo Quinteros lanza dura crítica a la defensa de Colo Colo

El DT analizó la derrota de los albos ante Coquimbo Unido por 3-2.

"Es algo que puede suceder cuando no tienes continuidad con los jugadores, cuando tienes que estar cambiando todo el tiempo, inventando posiciones porque te falta uno u otros jugadores y cuando cometes errores infantiles. Cometimos errores muy tontos, el rival aprovechó los errores y no hizo mucho más", dijo de entrada en conferencia de prensa.

Quinteros aseveró que: "Nosotros no pudimos concretar las muchas situaciones que creamos, en juego aéreo sobre todo, sino era un partido para 5-4, 5-3, 3-3 o 4-3, no sé, pero no hicimos los goles y ellos sí aprovechando que nos equivocamos muy tontamente".

"Respecto al año pasado, tenemos un punto de diferencia nada más de un año a otro, así que no estamos tan mal, lo importante es que podamos mejorar, recuperar a todos los jugadores y empezar a jugar con un equipo sin hacer muchos cambios", cerró el entrenador.