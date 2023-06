Gustavo Quinteros lanza dura advertencia a dirigencia de Colo Colo

Gustavo Quinteros ya prepara el duelo de Copa Chile frente a Unión La Calera. El partido ante los caleranos servirá como preparación para el duelo del próximo jueves frente a Deportivo Pereira por Copa Libertadores.

"Yo creo que vamos a poner lo mejor que creo que están en estos momentos. A veces utilizamos la Copa Chile para rotar, pero este no va a ser el caso, porque queremos ver los distintos sistemas de juego que estamos entrenando para llegar al partido contra Pereira al cien por cien. Vamos a jugar tratando de pasar de fase, enfrentamos a un equipo que juega bien y tiene buenos jugadores”, expresó en conferencia de prensa.

Quinteros eligió no revelar si se inclinará por Fernando de Paul o Brayan Cortés para el arco ante los colombianos: “El día del partido les digo oficialmente a los jugadores quiénes son los que van a jugar y los que van a entrar. No me gustaría decirlo antes a la prensa. Cualquiera de los dos arqueros que juegue a mí me deja tranquilo, tengo dos de los mejores arqueros del país”.

Advertencia a Blanco y Negro

"Los dirigentes ya saben. Se va Rojas y hay que reemplazarlo por un volante ofensivo o un extremo, además de sumar un delantero. En este caso, porque no hemos sumado la cantidad de goles que queríamos. Siempre depende de los dirigentes hacer el esfuerzo para que vengan”, expresó sobre el mercado de pases del segundo semeste.

El estratega analizó el regreso de Opazo a Chile: "El Torta Opazo no es un refuerzo. El volante que viene reemplazaría a Rojas. Incorporaríamos un solo cupo, que es el delantero. Para mí clasificar a la siguiente fase no es lo más importante para traer o no un jugador. No tomaría eso en cuenta porque ya competimos seis meses y no nos alcanzó para estar dentro del primer o segundo puesto. Si no traes jugadores ahora que tenemos una ventana para incorporar tres, va a ser difícil llegar primero o segundo”, lanzó.