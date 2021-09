Gustavo Quinteros feliz en Colo Colo: “Esta temporada ha sido fantástica”

El director técnico albo, Gustavo Quinteros, aplaudió el tremendo triunfo que sumaron sus dirigidos ayer tras enfrentar a O’Higgins en Rancagua.

Después de muchísimo sufrimiento en 2020, Colo Colo vive un 2021 de ensueño de la mano de Gustavo Quinteros. El fin de semana recién pasado se coronó campeón de la Copa Chile, y ayer derrotó a O’Higgins por 3-2 en un partidazo válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Bajo ese contexto, el entrenador argentino-boliviano ha sido el gran responsable de este renacer del “Cacique”. Y ayer dialogó con TNT Sports, donde dejó más que clara su felicidad por el tremendo momento futbolístico que viven en Macul.

“Fue un partido de menos a más. El primer tiempo no planteamos lo que habíamos entrenado y hablado, jugamos con pases cortos por el medio y perdimos la pelota, ellos nos atacaron con las pérdidas en la salida. En el segundo cambiamos totalmente, jugamos pases largos, segundas pelotas, fuimos contundentes en los goles y justos ganadores”, comenzó señalando.

Te puede interesar: La felicidad de Gustavo Quinteros tras ganar la Copa Chile

“En un momento cambiamos: pusimos dos volantes y a Gil adelante con tres arriba. Desde el principio fuimos con dos extremos y dos delanteros. Veíamos que nos ganaban con (Felipe) Seymour la segunda pelota y salió bien el agregar otro volante”, añadió.

También fue consultado por la radicalmente distinta posición donde está el “Eterno Campeón” hoy, que antes luchaba por no descender y hoy es puntero. Ante eso, confesó que “el torneo pasado quizás no pase en 100 años más. O que no pase nunca más, por Colo Colo”.

“Ahí en 13 o 14 partidos perdimos sólo uno, sumábamos siempre. Eso nos hizo salvarnos o bien jugarnos esa opción en cancha. Hoy ya estamos cerquita de superar esa marca, estamos muy bien, esta temporada ha sido fantástica”, detalló.

Para finalizar, habló sobre el término del mercado de fichajes, y los refuerzos que ha estado esperando. Situación ante la cual el técnico del cuadro “Popular” indicó que “lo está manejando muy bien Daniel Morón con los directores. Por lo menos va a llegar un jugador”.