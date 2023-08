Las reacciones por el arbitraje de Francisco Gilabert no tardaron en llegar y uno de los que se mostró más molesto fue Gustavo Quinteros. El entrenador de Colo Colo lamentó la situación y cuestionó que nuevamente se hayan equivocado en contra de ellos.

"Fue penal, se equivocaron de nuevo. Una pena que suceda eso. No lo ayudan mucho al árbitro. El línea está ahí y lo ve. Nosotros lo vemos. El cuarto lo ve y no lo ayuda mucho. Entonces le hacen cometer errores", aseguró Quinteros en conferencia después del partido.

Respecto a la gran cantidad de cartulinas amarillas que recibió su equipo, a pesar de no realizar faltas con mayor gravedad, el santafesino recalcó que sus dirigidos jugaron condicionados por aquella situación.

"Nos condicionan, porque el defensor piensa que si llega tarde en un foul puede sacarle la segunda. Pero no fue el mayor problema. El mayor problema fue que no tuvimos un partido como veníamos haciendo, tratando de generar situaciones, llegar profundo, no hubo de eso. Tuvimos un par buenas pero con poca profundidad”, mencionó Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros analizó el desarrollo del partido

Gustavo Quinteros también tuvo tiempo para analizar el desarrollo del partido. Ratificando que fue un partido bastante disputado en el que ambas escuadras tuvieron sus méritos.

"Fue un partido trabado, mucha pelota dividida. Los dos equipos nos cuidamos en el tema de salir jugando, de arriesgar en el fondo porque la gente no estaba bien. Nosotros tuvimos un poquito más de protagonismo en el primer tiempo y al final del segundo, pero no hubo mucha diferencia futbolística. Así que el empate fue justo”.

Ahora los albos tendrán que esperar hasta el domingo para buscar avanzar a la siguiente ronda de Copa Chile cuando reciban a los cruzados en el Estadio Monumental a las 15:00 horas.