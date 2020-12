Gustavo Quinteros explicó sus dichos sobre la "oscuridad" del VAR

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, salió a aclarar sus polémicos dichos contra el videoarbitraje después del partido ante Universidad Católica.

Gran polémica se generó este fin de semana una vez terminado el partido entre Universidad Católica y Colo-Colo por el Campeonato Nacional. El duelo, válido por la fecha 25, estuvo bastante lejos de tener condiciones de clásico, y lo más picante del encuentro fueron las declaraciones del entrenador albo cuando finalizó el soporífero 0-0.

"Las manos que a nosotros cobraron, como de Insaurralde (ante Coquimbo) con el VAR, y ahora le pega dos veces (a Rebolledo) y ni siquiera van a revisar. Acá hay algo raro, oscuro contra Colo Colo y me preocupa. Nos cobran penales como el de (Miguel) Pinto ante Palestino que no fue, lo vieron 150 mil veces. Y acá ni siquiera llaman del VAR", disparó Gustavo Quinteros.

Ante eso, el DT del Cacique salió a defenderse, después de que se supiera que sus declaraciones podrían costarle varios partidos de suspensión. Así, en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa confesó haberse equivocado al usar el término “oscuro”, ya que no se refería a un ataque contra los albos, sino que a la poca claridad que tienen los jueces al momento de revisar jugadas en el VAR.

"A veces se entiende distinto lo que se quiere decir. Me referí a la falta de claridad que hay en la interpretación, cuando hay un penal, cuando se llama al VAR, cuando se cobra y cuando no. Y como soy técnico de Colo Colo, me refiero a nosotros", expresó el argentino-boliviano.

Sobre lo mismo, añadió que "yo confío en el trabajo de los árbitros y no tenemos que perder de vista que el VAR se incorporó para ayudar a los árbitros. Quizás usé mal la palabra oscura, pero se nota la falta de claridad o el criterio para definir si es un penal o se va a llamar el VAR".

"No me referí a ninguna institución. Nos cobraron penales en contra, y ahora en esta jugada podrían haber revisado. Y jugando ante el puntero del campeonato, con la posibilidad de un penal que no es cobrado, nos pone nerviosos a todos", agregó.

"Como entrenador, no tengo claridad cuales son los criterios. No acuso conspiración ni acuso a nadie. Hay interpretaciones distintas en todos los partidos y debería ser igual en todos.Me gustaría una charla explicativa y nos digan cuál será la explicación. En ningún minuto me refiero a algo más allá", finalizó.