Gustavo Quinteros es acusado de tener vínculos con representantes

Gustavo Quinteros abandonó la banca de Colo Colo esta temporada tras conseguir el título de Copa Chile ante Magallanes. Los albos terminaron en la tercera posición de la tabla de colocaciones en el Campeonato Nacional, clasificando así a la fase previa de la Copa Libertadores. Esto fue considerado como un fracaso por parte de la directiva de Blanco y Negro, motivando así su salida.

Ahora bien, el próximo destino del estratega podría estar lejos de nuestro país, ya que a pesar de haber sido vinculado con La Roja y más recientemente con Universidad de Chile, se reveló que el sueño de Gustavo Quinteros es dirigir en la primera división de argentina, donde ya estaría buscando su opción.

Pero ahora vuelve a ser noticia, ya que fue acusado de mantener vínculos con representantes de jugadores, por lo que su juicio técnico dentro de Colo Colo habría estado influenciado por este mismo hecho. Esto mismo fue criticado por el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho.

"Voy a ser muy directo y honesto, no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño y ahí se empiezan a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación", señaló Matías Camacho en conversación con Dale Albo.

Además, el abogado agregó que, "me parece que no es correcto que un técnico se reúna con representantes. ¿De qué conversa? ¿Por qué el técnico recibe permanentemente en su oficina a representantes? El representante debe negociar con el gerente técnico. ¿Por qué el técnico conversa con los representantes? Me parece que es algo que no corresponde, no es la instancia apropiada".