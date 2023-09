Gustavo Quinteros enfrentó a los medios de comunicación en donde dijo que no era una responsabilidad el ser campeón con Colo Colo, los hinchas explotaron en redes sociales tras la conferencia de prensa en la previa del duelo ante Cobresal.

Quinteros comenzó diciendo que: “el 2022 terminamos de fortalecer y armar un equipo muy competitivo, que fue el equipo campeón el año pasado (…) Este año se desarmó el equipo y se desarmó el equipo, no por un tema dirigencial y tampoco del cuerpo técnico, si no que se fueron jugadores, se vendió a Solari, se fueron jugadores que no pensábamos que se iban a ir. Hoy tenemos un proceso y una temporada distinta“.

Quinteros siente que este 2023, el principal objetivo de Colo Colo es otro: “Esta temporada fue de rearmado, de cumplir con ese objetivo de hacer jugar al 50 ó 60 por ciento de jugadores jóvenes que lo hicieron en Libertadores y en Sudamericana“, agregó.

El entrenador está satisfecho: “hicimos un año muy positivo porque hay chicos de 18 años que jugaron copas internacionales y están jugando todos los partidos, ya tuvieron ofertas para salir y se está cumpliendo un proceso distinto. Yo no siento la responsabilidad por salir campeón, porque el proceso se dio así. No porque lo hemos planificado nosotros ni los dirigentes, esto no es responsabilidad de nadie”.

LOS HINCHAS SE NOJARON:

Pero mira la declaración del dt del equipo mas grande del pais — Mauricio (@mauriciodiazzzz) September 22, 2023

Impresentable — Carlos Felipe (@Carlos_riquel) September 22, 2023

Lo ultimo q nos faltaba !!!. — Creeping_death (@Kreeping_death) September 22, 2023