Gustavo Quinteros definió al arquero de Colo Colo para el Superclásico

Colo Colo se alista para enfrentar una nueva edición del Superclásico ante Universidad de Chile y en ese contexto Gustavo Quinteros tomó una importante decisión. Todo esto debido a que ya definió quién será el encargado de atajar ante los azules.

Pues según detalló La Tercera, el argentino nacionalizado boliviano se habría decantado por Brayan Cortés para ser el titular ante la U, quien terminó de convencer al entrenador por sobre Fernando de Paul.

Todo esto se da en el marco de la constante rotación que Quinteros estaba llevando a cabo en la portería del Cacique, con el fin de que ambos porteros mantuvieran una regularidad en caso de alguna emergencia.

"Cualquiera que ataje me da mucha seguridad. Brayan tuvo una gran actuación, De Paul también el partido anterior. Para mí no va a cambiar mi opinión, los dos están capacitados para jugar. La rotación no es fácil, quiero que los dos estén motivados y en actividad", eran las palabras de Quinteros cuando inició la rotación.

Los arqueros de Colo Colo

La rotación tuvo buenos resultados para Colo Colo, pues ambos arqueros han mostrado muy buenos rendimientos cada vez que les ha tocado atajar. De hecho, han sido fundamentales para que el equipo consiga buenos resultados en cada duelo que les ha tocado jugar.

Sin embargo, esta decisión también estaría motivada por el llamado de Brayan Cortés a la Selección, donde eventualmente se elevaría como titular en caso que muestre una buena actuación ante Universidad de Chile.