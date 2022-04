Gustavo Quinteros culpó al árbitro tras la derrota ante River Plate

El entrenador de Colo-Colo estuvo presente en la conferencia de prensa tras el 1-2 de su equipo ante Los millonarios en Copa Libertadores.

"No hubo diferencias tan grandes entre los dos equipos, pero los detalles marcan diferencias y hoy eso estuvo en un error del árbitro, que no cobró la falta que favorecía a Colo Colo y terminó en el primer gol de River", mencionó de entrada.

"Los dos después hicimos goles legítimos y un empate hubiese sido lo más justo. River aprovechó un error del árbitro. Yo no vi mucha diferencia a favor de ellos, creo que fue un partido parejo para cualquiera de los dos, ellos hicieron la tarea porque convirtieron por dos y nosotros una", complementó.

"Es inentendible que no haya VAR en esta etapa porque habrían anulado el primer gol de River. Ahora nos tocó en contra, ojalá en los próximos nos toque a favor", agregó entre risas el DT.

Sobre la derrota que los privó de tomar el liderato del Grupo F, Quinteros comentó que: "Jugando de esta manera podemos pelear una clasificación, no tengo dudas. Más allá del resultado adverso siempre rescato lo positivo y fue bastante. Quedé muy conforme con el juego".

"Nuestro objetivo principal esta temporada es ir en busca del título nacional que se nos escapó por poquito la anterior temporada. Después la ilusión que tenemos es ir lo más lejos en Copa, hoy era una medida para nosotros enfrentarnos a uno de los candidatos y quedé conforme", remarcó.

Finalmente, Quinteros abordó la lesión que sacó a Brayan Cortés de la cancha, explicando que: "Se hará estudios y esperamos que no sea nada grave. Después a Omar (Carabalí) le hacen un golazo afuera del área y en el primero no estuvimos sólidos en defender en área chica. No le doy importancia a un error puntual, prefiero marcar lo colectivo y se luchó hasta el final ante un gran rival".