Gustavo Quinteros culpa al árbitro tras la derrota ante Magallanes

Los albos cayeron en penales ante "La Academia" en la Supercopa 2023, Fernando Véjar recibió varios dardos de parte del entrenador de Colo-Colo.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como esté. No sé si es malo o cobra a propósito contra Colo Colo”, apuntó en conferencia de prensa.

“Cada vez que nos arbitra nos perjudica mucho, pero no tuvo nada que ver en el resultado”, sentenció sobre el juez.

“Lamentablemente tuvimos que salir a buscar un delantero para reemplazar a Lucero que se fue a otro club. Ya van a llegar los jugadores y vamos a ser un equipo competitivo nuevamente“, agregó Quinteros.

Además se refirió al tema de Juan Martín Lucero: “es un problema muy grande, no lo tuvimos el 2 de enero, el jugador se fue y tuvimos que salir a buscar delanteros. Nos perjudicó mucho, creo que está equivocado“.