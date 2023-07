Gustavo Quinteros culpó a los jugadores tras goleada ante América MG

Gustavo Quinteros sacó la voz luego de la goleada 5-1 que América Mineiro que eliminó a Colo Colo de la Copa Sudamericana y que desató una profunda crisis en el equipo albo.

"Nos pasó el año pasado en Sudamericana también: después de una ventaja nos hicieron cuatro goles, hoy nos hacen cinco. Es una deuda pendiente que tenemos todo el grupo, jugadores, institución y todos para cambiar esa performance o ese comportamiento deportivo cuando hay que definir y poder pasar a la siguiente fase", expresó el técnico en Brasil.

Quinteros apuntó a los jugadores tras la dura derrota: "Ofensivamente se cumplió. Pudimos hacer algo más y nos faltó en general y a nosotros como cuerpo técnico también nos faltó jerarquía internacional, porque cuando esperas poder jugar a tu mejor nivel individual y colectivamente nunca podemos lograrlo sobre todo de visitantes jugando en copas internacionales", dijo el estratega.

Quinteros continuó su discurso sobre lo que viene en el torneo chileno: "Para esta clase de torneos no estamos preparados. Hoy lo que sucedió me da vergüenza, sinceramente. Pelearemos con todo en el torneo nacional. El domingo tenemos un partido importante que si ganamos nos ponemos segundos en el torneo, así que hay que dar vuelta la página y reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales", cerró.

Gustavo Quinteros cambió el esquema en el partido más importante del año, finalmente le pasó la cuenta, ya que la defensa se vio muy lenta y los 5 goles de los locales pudieron ser fácilmente 7. El entrenador está duramente cuestionado por los hinchas albos.

"SABEMOS QUE PARA ESTA CLASE DE TORNEOS NO ESTAMOS PREPARADOS"#ESPNEquipoFChile Gustavo Quinteros, técnico de #ColoColo, entregó un fuerte análisis tras quedar eliminados de la CONMEBOL #Sudamericana: "Hoy fuimos un vergüenza, no tuvimos ese carácter para defender una ventaja" pic.twitter.com/jPzfhq32bc — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) July 19, 2023