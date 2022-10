Gustavo Quinteros cree que Colo Colo merece ser campeón

El DT albo estuvo presente en conferencia de prensa y analizó la posibilidad de dar la vuelta el próximo domingo ante Curicó Unido en Macul.

"Colo Colo merece ser campeón por este proyecto que hemos hecho hace dos años. El año pasado se nos escapó el año pasado por varias situaciones, no todas futbolísticas y este año se nos dio para lograrlo, ojalá lograrlo este fin de semana porque en general fuimos el mejor equipo en cuanto a números con más triunfos, menos derrotas y creo que en el juego hemos andado bien a lo largo de todo el torneo", dijo Quinteros ante los medios.

El boliviano-argentino comentó sus sensaciones tan cerca de lograr el objetivo más importante:

"Hoy estoy muy contento porque estamos cerca de lograr el objetivo, uno de los objetivos que teníamos cuando llegamos. Estamos cerca, pero todavía no lo hemos logrado por lo que estamos muy concentrados en trabajar, en los rivales que nos quedan. Tenemos varias opciones para conseguir el objetivo, y ojalá podamos lograrlo este fin de semana. Yo estoy contento, ilusionado", dijo.

"Como cuerpo técnico y como grupo no hemos hablado en una fiesta. No pensamos en festejar, para eso hay otras personas, pero no es un tema que nos saque de foco. Nosotros nos enfocamos en volver a jugar bien, tratamos de estar más precisos dentro del área porque quizás en el último partido no pudimos encontrar con facilidad al compañero. Reforzamos desde la táctica nuestra idea de juego y ojalá se pueda dar este fin de semana para darle una alegría a la gente que tanto lo merece, a los trabajadores del club porque hemos vivido situaciones adversas al inicio y ahora estamos cerca de lograr algo maravilloso", añadió.

Consultado respecto a su motivación para seguir en el club popular, Quinteros fue claro: "Estoy muy motivado con estar en este club, porque es un club grande que te da la opción de pelear por el campeonato, de ir a torneos internaciones, que lo acompaña mucha gente y ahora pienso en la gente que confío en mí y poder devolverle con el objetivo esa confianza que depositó en nosotros", expresó.

"Después nos sentaremos a hablar con los dirigentes pero no tengo duda que nos vamos a poner de acuerdo en todo. Ojalá el proyecto sea ambicioso en lo deportivo. No hace falta otra cosa, ya estoy feliz y motivado en Colo Colo", añadió.

"No es fácil llegar a un club tan exitoso y tan exigente como Colo Colo, porque hay que ir cumpliendo objetivos. Nosotros llegamos hace dos años por un objetivo distinto y lo cumplimos, después armamos un equipo que clasificó a Libertadores y ahora estamos muy cerca, ojalá seguir en el club y poder aspirar a más. Todos debemos ser más ambiciosos para tratar de mantener a CC en los primeros lugares", complementó.

Con respecto al duelo ante Curicó Unido, a disputarse este domingo desde las 17:00 horas en el Monumental, Quinteros manifestó que "vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo, de la temporada que mantuvo la regularidad y que hizo un gran torneo, por lo que para ganar ese partido debemos jugar a nuestro máximo nivel y sin cometer errores".