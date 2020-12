El estratega del Cacique se molestó por el supuesto penal no cobrado a favor de los albos.

“Las manos que a nosotros cobraron, como de Insaurralde con el VAR, y ahora le pega dos veces y ni siquiera van a revisar. Acá hay algo raro, oscuro contra Colo Colo y me preocupa. Nos cobran penales como el de Pinto ante Palestino que no fue, lo vieron 150 mil veces. Y acá ni siquiera lo llaman del VAR. Me voy a poner a campaña para recopilar todas las jugadas y guardarlas. Me tengo que defender, tengo que defender el trabajo. Hay algo rarísimo. No puede ser, lo vieron los jugadores, lo vieron todos. Esto está mal. Por lo menos revisen, si le pegó o no en la mano. Tampoco entiendo cuáles son penal y no cuando pega en la mano. Ni las revisan. Me tiene preocupado”, aseveró el DT de Colo-Colo.

Y siguió reclamando: “Si fuese al revés quédate tranquilo, la van a ver y nos cobran el penal. Nos cobraron penales increíbles, que no fueron y mirándolas 100 veces. Ni los llaman para nosotros. Es algo rarísimo, las voy a recopilar todas, estoy cansado. Después te expulsan cuando protestas, pero no ven el VAR en un partido importantísimo. ¡Es penal, viejo! Voy a hablar con los dirigentes, algo tiene que pasar acá, hay que reunirse con la gente que maneja a los árbitros. Me parece una injusticia total”, cerró.

Sobre la leve mejora en defensa de su equipo, comentó que: “Estamos siendo un equipo más sólido, más ordenado, hemos trabajado muy bien en las últimas dos semanas y con continuidad con los mismos jugadores. Tenemos muchos afuera, pero volvimos a repetir el equipo y cuando se trabaja con los mismos jugadores, se solucionan un montón de cosas. Estoy conforme con el orden defensivo y el juego, mantener el cero ante un rival así y tener opciones de hacer gol es bueno”, destacó.

"Se sumó un punto ante un rival difícil, el puntero, pudimos convertir, aunque no estuvimos precisos. El arquero tapa un remate dentro del área con el pie. Pudimos aspirar a un triunfo, pero ellos también generaron hasta el final".

También comentó las ausencias del plantel: "Somos un equipo golpeado, hay 10 jugadores afuera, Blandi se enfermó, Insaurralde contacto estrecho. No estamos con nuestras fortalezas máximas. Hay que armar un equipo que pueda ser capaz de venir a jugar a Católica y sacarle un punto por lo menos”, cerró.

Esto no es penal. Se sabe porque ayudan a @ColoColo o no @JuanTagleQ ? https://t.co/hJZYNYHKSH — Juan Andrés Escobar (@jaescobarh) December 19, 2020