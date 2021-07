Gustavo Quinteros confirmó el futuro de Nicolás Blandi en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a lo que podría ser el capítulo final de la larga teleserie que ha vivido Nicolás Blandi en Macul.

Gran fuerza ha tomado recientemente la inminente salida del delantero argentino, Nicolás Blandi, de Colo Colo. El ariete llegó como figura del fútbol argentino con la compleja tarea de sustituir a Esteban Paredes. Sin embargo, todo fue distinto y nunca pudo afirmarse en el equipo, y no es considerado por Gustavo Quinteros.

Bajo ese contexto, el director técnico del “Cacique” dialogó con Deportes en Agricultura sobre la situación del ex San Lorenzo. Y causó gran impacto al confesar que ya trabajan en su salida, e incluso iniciaron la búsqueda de un reemplazante.

“Nicolás no pudo demostrar sus condiciones por distintos motivos, es algo particular a otros jugadores. Quizás él fichando en otro club puede volver a ser el jugador que fue. Cambiar de aires y de ambiente le viene bien y pueda demostrar sus condiciones”, comenzó señalando.

Tras eso, agregó que “nosotros creemos que es lo mejor para él. Sabemos que tiene intenciones de salir, de buscar un club para volver a jugar. Nosotros aceptamos eso y, en el caso de que se marche, buscaremos un jugador para reemplazarlo y fortalecer esa línea”.

Con respecto a la posibilidad de sumar al delantero de Racing, Maximiliano Cuadra, que ha sido vinculado con Macul, fue claro. Así, reconoció que “nadie me lo ha ofrecido. Nosotros buscamos una característica específica de jugadores, nadie me habló de él y por el momento no lo tengo en cuanta”.

Sobre lo mismo, el técnico argentino nacionalizado boliviano añadió que “estamos mirando otras características. Esperemos encontrar dentro de un presupuesto lo mejor posible, fortalecer esa línea y apuntar al torneo local y la Copa Chile”.

“Se debe tener dos o tres jugadores de buen nivel en cada posición. Imagínate que pasa algo: alguna contractura, una expulsión y te quedas sin opciones. Además, Iván Morales puede compartir cancha con otro 9, él puede ser segundo atacante, puede jugar de extremo", complementó.

"Además, recuerda que se nos fue Paredes. Blandi hace mucho tiempo que no juega, nosotros perdimos dos goleadores y necesitamos fortalecer líneas, porque queremos pelear el torneo, que pueda ganar la Copa Chile y preparar un equipo para la próxima temporada. Se debe pensar a mediano y largo plazo. Colo Colo se caracterizó siempre en tener experiencia en todas las líneas”, concluyó.