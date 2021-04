Gustavo Quinteros celebra: “Jugamos como quiero, el equipo funciona”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró feliz por el desempeño de sus jugadores tras vencer a Everton en el Sausalito.

Colo Colo sumó ayer su segunda victoria en lo que va del Campeonato Nacional 2021. Los albos derrotaron a Everton en el Estadio Sausalito por 2-0, en el duelo válido por la cuarta fecha del torneo local. Así, por tercer partido seguido utiliza un 4-4-2 desde el arranque, esquema que se complementó con el buen fútbol.

Tras el encuentro, Gustavo Quinteros conversó con TNT Sports para analizar lo ocurrido en la Quinta Región.“Empezamos igual que el partido anterior, jugando bien… Muy bien. Protagonistas, llegamos mucho por banda, jugamos bien en la tenencia en campo rival, generamos cinco, seis o siete situaciones y no estuvimos precisos”.

“En el segundo se emparejó un poco, pudimos controlar los centros de costado de Everton y tuvieron pocas posibilidades, porque sin centros no participaron los delanteros. Contrarrestamos al rival y seguimos jugando como quiero. Se jugó muy bien, como el partido anterior que me gustó mucho 11 contra 11”, añade.

“Tenemos que seguir trabajando en la definición, se generaron muchas situaciones hoy, tuvimos varias en el área y no estuvimos precisos. Pero generamos mucho en ataque, el equipo tiene bien la pelota y hay que seguir de la misma manera”.

“Hay que perfeccionar lo que estamos haciendo bien, corrigiendo algunas cositas y seguir en este camino, que lo estamos haciendo. Cuando el equipo funciona, el que entre lo hace bien”, complementó.

De igual manera, destacó que “yo le doy importancia al juego, lo tengo demasiado en cuenta. Si el resultado no se da, como pasó el partido anterior, donde jugamos muy bien aún con 10 y el rival no nos superó en el juego. Más allá del resultado, que es importantísimo, me quedo conforme cuando el equipo juega como quiero”.

Para finalizar, tuvo palabras para referirse al Superclásico que se avecina ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. “Llegamos bien, tenemos que trabajar mucho más, recién comienza la temporada y estamos cambiando un sistema de juego, ahora vamos con uno nuevo que no usamos (4-4-2 o 4-2-2-2)”.

“El año pasado jugamos 4-3-3 luego 4-2-3-1 que hoy lo hicimos al final. El equipo me da mucha tranquilidad, está creciendo, mejorando, generando situaciones en ataque. Hoy enfrentamos a un gran equipo. Siempre se puede mejorar”, cerró.